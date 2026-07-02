Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’ informa sobre los detalles de la declaración de Estefanía ante el juez

La declaración de Julia, la terapeuta que mediaba en la relación de Jonatahn Andic y su padre, el fundador de Mango: “Le amenazó con dejar la terapia si no le daba 40 millones de euros”

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Tras la declaración de Estefanía, la pareja del fallecido Isak Andic, en la investigación de su muerte, han salido a la luz los verdaderos motivos del enfrentamiento entre el fundador de Mango y su primogénito, Jonathan Andic. Al parecer, el empresario tenía decidido expulsarle de la directiva de la marca textil.

En sede judicial, Estefanía, pareja del fundador de Mango y la primera persona a la que llamó su hijo tras la supuesta caída de Isak Andic al vacío, ha explicado que el fallecido tenía planeado modificar su testamento unos meses antes de morir. Al parecer, Isak Andic quería crear una fundación benéfica, lo que modificaría sustancialmente la herencia de sus hijos y algo con lo que no estaban de acuerdo.

Además, debido al enfrentamiento que esto supuso con su hijo Jonathan, Andic habría decidido apartarlo de la directiva de Mango. Una tensa situación ante la que Estefanía les recomendó llamar a Julia, una conocida terapeuta de la familia y otra de las testigos citadas a declarar.

Según ha explicado Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’, Julia le habría pedido a Isak Andic que le adelantara a Jonathan los 40 millones de euros que le corresponderían por herencia para que pudiera comenzar sus propios negocios y le habría amenazado con abandonar la terapia si no lo hacía: “Dice que el hijo necesita volar de la sombra del padre y marcharse de Mango, por lo que le recomienda que le de dinero para que Jonathan comenzara sus propios proyectos personales. Incluso, se ha reconocido que le amenazó con dejar la terapia si no le daba el dinero a su hijo. Algo que podría suponerle una implicación en la muerte del empresario. Hasta el momento no se están investigando sus cuentas, pero fuentes policiales aseguran que era una persona muy manipuladora en sus terapias, unas terapias que no tienen base científica y que se basan en relaciones familiares. Julia tiene su sede de negocio en Alemania y solo se desplazaba a Barcelona para tratar a familias adineradas.

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Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’ ha explicado que la declaración de Estefanía era muy esperada porque ya había hablado de la mala relación que existía entre ambos. Al parecer, reconoció en sede judicial que había mediado para que se reconciliaran. Julia no era una amiga personal de Estefanía como se ha dicho, sino que la terapeuta era una conocida de la familiar porque ya había realizado terapias a Neus, la expareja de Isak Andic, diez años antes.

La terapeuta de Isak Andic también trató a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Según ha explicado Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’, Julia, la terapeuta que habría mediado en la relación entre Isak Andic y su hijo y presunto asesino, Jonathan Andic, es una terapeuta que solo trabaja con personas de alto poder adquisitivo y podría haber realizado terapias para la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Paco Álvarez ha explicado en directo en qué consisten sus terapias con costelaciones familiares.

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