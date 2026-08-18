La presidenta del grupo textil Inditex, Marta Ortega, aparece fotografiada por Annie Leibovitz en una entrevista concedida a la revista 'Vogue'

El fotomatón del amor que arrasa en Nueva York

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Todo aquel que queda capturado por el objetivo de Annie Leibovitz parece entrar automáticamente en el grupo de las personas más influyentes de su tiempo. Fue quien hizo la primera foto de familia oficial de los Obama al llegar a la Casa Blanca o la última en fotografiar a Lennon junto a Yoko Ono antes de su asesinato.

Su particular manera de parar el tiempo con el juego de los colores en la imagen hizo que la reina Isabel cediera a no ponerse la corona, al igual que a los reyes de España a quienes fotografió en solitario, pero formando una misma imagen conjunta. Grandes nombres de la cultura, la política, la música o la moda a los que ahora se suma Marta Ortega que ha posado ante la Premio Princesa de Asturias en el jardín de su casa de A Coruña o en la sede de Zara en Arteixo.

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La entrevista para 'Vogue'

Que la haya elegido para protagonizar este reportaje de 'Vogue' dice mucho del peso que ha adquirido en la moda internacional. Además, no es su primer encuentro. Marta Ortega ya había llevado a Leibovitz hasta A Coruña con la exposición Wonderland. Esta vez, el foco cambia. Quizá ahí está el verdadero hito: no solo ha fotografiado a Marta Ortega, sino incluirla entre los grandes personajes de su universo.

En una entrevista de tono amable, una de las pocas que suele conceder, Ortega, de 42 años y al frente de Inditex desde hace cuatro, afirma que Zara, su buque insignia, está "muy lejos" de querer ser una marca de lujo. "No queremos cambiar la esencia de Zara", sostiene, "nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible".

También manifiesta su "firme compromiso" con la mejora de las condiciones sociales y medioambientales de sus trabajadores, y con liderar la transición hacia la sostenibilidad con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2040. Su modelo, explica, está enfocado en la demanda. En las oficinas de su sede central, una gran pantalla conectada a las cajas registradoras de sus 1.495 tiendas de todo el mundo muestra en tiempo real qué se vende.

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"La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1 % del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave", asegura. En septiembre próximo Zara lanzará su esperada colaboración John Galliano, con quien ha firmado una colaboración creativa para reinterpretar prendas de los archivos de la marca.