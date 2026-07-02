El hijo del exministro de Fomento condenado asegura que su padre no va a sacar nada contra Pedro Sánchez

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“He echado de menos muchas veces trabajar contigo”, es uno de los mensajes de aprecio que Pedro Sánchez le enviaba a José Luis Ábalos, el que fuera su mano derecha durante su llegada a la Moncloa. Una relación que se esfumó por los aires con la imputación del exministro de Fomento y que ha analizado en directo en ‘En boca de todos’, su hijo, Víctor Ábalos.

Nacho Abad ha comenzado su conexión con Víctor Ábalos en ‘En boca de todos’ con la pregunta: “¿Tu padre es brillante?” y el empresario ha sido muy sincero: “Es brillante en muchas cosas en la vida, pero como ser humano hay cosas que no son brillantes… Mi padre ha sido una persona clave para que hoy sea presidente Pedro Sánchez… Se ha dicho que siempre ha tenido una gran visión, ha apostado por líderes por los que no apostaba nadie… No tiene una bola de cristal, es visionario, no pitoniso…”.

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Víctor ha dejado claro que el presidente se tiene que rodear de los mejores: “Pedro Sánchez no es un ser de luz… Un presidente se tiene que rodear de lo mejor…”. Nacho Abad ha tenido una visión y ha sentido que igual José Luis Ábalos podría haber llegado a ser presidente si hubiera sido más guapo, pero no parecía ser un objetivo del exministro.

Víctor Ábalos le ha dejado claro que su padre nunca quiso ser presidente, cuya misión fue la de hacer presidente a Pedro Sánchez, pero que: “Acaparó tanto poder que se ganó ciertas enemistades. El núcleo duro del presidente eran mi padre, Margarita Robles, Lastra, Carmen Calvo… Y el núcleo del PSOE que eran Santos, Paco Salazar, la gente más del aparato…

Respecto a la actual relación de José Luis Ábalos con Margarita Robles y Carmen Calvo, Víctor ha explicado que Robles no volvió a hablarle desde que le echaron del partido y que Calvo, sí era amiga de Ábalos y supuso una decepción para el exministro condenado por el caso Koldo: “El 99% son falsos, pero lo que más me duele es que hay filtradores y han filtrado a lo que ellos llaman 'fachosfera'…”.

No descarta que saquen más conversaciones entre su padre y el presidente del gobierno: “Han tenido una relación diaria desde años”, pero ha dejado claro que su padre no tiene nada que sacar contra Pedro Sánchez.

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