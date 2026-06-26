Claudia Montes saca a la luz los motivos de la visita de Alfonso Arrién al exministro de Fomento en prisión: “Le pidió Ábalos”

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Al volver a escuchar el audio de su discusión con Víctor Ábalos en ‘Código 10’ y las explicaciones del hijo del exministro de Fomento sobre su supuesta petición de un vis a vis con José Luis Ábalos en la prisión de Soto del Real (Madrid), Claudia Montes se ha derrumbado por completo en ‘En boca de todos’.

Ante el dolor de la que fuera Miss Asturias y amiga virtual de José Luis Ábalos, Nacho Montes se ha disculpado si había hecho algo que la podía afectar y ha querido saber por qué estaba así. “Este señor me empezó a insultar, me empezó a vejar y yo solo le contesté con un ‘tonto del culo’ porque ya no podía más… Yo al padre le tenía cariño hasta que me traicionó… Que el hijo me trate así cuando yo he hecho mucho por el padre cuando estaba solo, me llamaba mañana, tarde y noche… ¿Dónde estaba el hijo?”, ha comenzado a explicar Montes muy dólida por el trato y las supuestas mentiras de Víctor Ábalos: “Se ha viralizado y soy la burla de toda España, y sobre todo cuando os burlasteis del vis a vis…”.

Claudia asegura que ella es la única persona que estuvo al lado del exministro de Fomento cuando saltó el escándalo: “Estaba solo, no tenía a nadie, me dijo que le había abandonado toda la familia… Apareció el hijo cuando el embargaron las cuentas, que hable… Estoy cansada de tanto daño, llevo un año, estoy cansada de que un hombre me machaque así… Os reíais del vis a vis. ¿Cómo voy a querer yo tener relaciones sexuales con este señor?”.

Claudia Montes: “Ábalos quería que Alfonso Arrién le llevara en el tema de hidrocarburos"

Además, ha explicado que fue José Luis Ábalos el que pidió por escrito una reunión con su abogado, Alfonso Arrién: “Ábalos quería que Alfonso Arrién le llevara en el tema de hidrocarburos, pero no llegaron a un acuerdo económico de honorarios”.

Nacho Abad se ha sorprendió por el motivo que no habían llegado a un acuerdo y Claudia Montes le ha dicho que el exministro no tenía dinero, pero que se lo podía pagar su hijo: “El hijo puede pagar, está trabajando en todas las teles, que se lo pague el hijo… Qué trabaje igual que hacemos los demás, yo estoy estudiando y buscando trabajo también”.

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