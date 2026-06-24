El mapa de alto riesgo de muertes por calor: Bizkaia, Navarra y Madrid, en cabeza

El sistema MoMo constata que el calor ha dejado, de momento, 212 muertes en lo que llevamos de junio, 43 sólo desde el lunes

El mapa del calor que los trabajadores deben ver para saber sus derechos: hay hasta cuatro días de permiso climático

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El calor extremo persiste en toda España con máximas de 40 grados en mucho puntos del país. Hoy siguen los avisos rojos en el interior de Euskadi y de Cantabria, pero 14 comunidades tienen avisos. Temperaturas que, según el sistema MoMo, dejan de momento 212 muertes atribuibles al calor en lo que llevamos de junio, 43 sólo desde el lunes y el doble que en mayo. No solo eso publica un mapa con las provincias donde se dispara la probabilidad de que haya exceso de muertes por el calor. Donde más: en Bizkaia hay un 99% de probabilidad, en Navarra un 90% y en Madrid un 75%.

Pero el calor da hoy una pequeña tregua en buena parte del país. No en el norte, donde llevan tres días consecutivos con temperaturas muy inusuales. "Es inaguantable, esto no es sano, esto no es de aquí del Norte, no estamos acostumbrados". Cantabria y el País Vasco vuelven a activar el aviso rojo. Desde Ramales de la Victoria informa Asier Báilez. Y es testigo de que no hay tregua ni de noche en el considerado refugio climático del país.

El calor en la viviendas dispara el riesgo sanitario

El norte de España encadena tres días consecutivos con alerta roja por calor. Es una situación inédita y excepcional porque con temperaturas que rozan los 42 grados, el calor acumulado en las viviendas y el asfalto durante tres días, dispara el riesgo sanitario, que ya no afecta solo a los más vulnerables. L

La máxima más alta de toda España se ha registrado en Montoro, Córdoba. Nada menos que 45.1 grados en una jornada de calor extremo.

Protección civil recomienda evitar salir a la calle en las horas centrales, no realizar esfuerzos físicos, buscar refugios climáticos con aire acondicionado y suspender cualquier viaje en coche que no sea estrictamente necesario.