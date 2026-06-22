Marta Aguirregomezcorta 22 JUN 2026 - 15:44h.

Los trabajadores pueden acogerse a los denominados "permisos climáticos" durante estos días de ola de calor extremo.

En 2025, murieron en España cinco personas por el efecto de las altas temperaturas durante su jornada de trabajo.

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Termómetros a 40 grados en media España. El calor sofocante no da respiro tampoco por la noche. 8 de cada 10 pueblos están el alerta sanitaria por las altas temperaturas, y lo peor está por llegar. Con este panorama trabajar al aire libre es un riesgo para la salud.

El Ministerio de Sanidad publica hoy un mapa. En rojo donde más peligro hay por las altas temperaturas, sobre todo en el norte donde el calor es muy elevado y, lo que es importante también, no están acostumbrados como en el sur. Trabajar en condiciones de calor extremo está regulado por ley: si se superan unos baremos, la jornada laboral debe interrumpirse.

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Porque trabahar con estas temperaturas tiene sus riesgos. El más grave sufrir un golpe de calor. Eso pese a que la actividad económica no descansa y los trabajadores con empleos al aire libre son especialmente sensibles por los problemas de salud que pueden provocar.

La normativa dice que los trabajos en el exterior deben paralizarse o modificar su horario ante una alerta roja o naranja de la AEMET. Los umbrales no son los mismos en toda España, pero la alerta naranja suele rondar entre los 37 y 40 grados, y la roja entre los 40 y 44.

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Existen los permisos climáticos. cuatro días de permiso retribuido

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que los trabajadores pueden acogerse a los denominados "permisos climáticos" durante estos días de ola de calor extremo, con hasta cuatro días de permiso retribuido.

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"En el caso de que fuera menester, tenemos permisos climáticos para todas las personas trabajadoras de hasta cuatro días; facilitemos las medidas de hidratación, pero si no es suficiente con estas fórmulas, los trabajadores tienen los permisos climáticos. Que nadie corra riesgos", ha señalado Díaz en una intervención a periodistas en Mataró (Barcelona).

La ministra ha hecho referencia así a los cambios que recogió el Estatuto de los Trabajadores tras la fatídica dana de Valencia en 2024, y que incluye un permiso remunerado de hasta cuatro días "cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

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En concreto, el artículo 37.3 G del Estatuto de los Trabajadores recoge que los empleados pueden ausentarse sin obligación de recuperar las horas, algo que las patronales han criticado en el pasado, como cuando se usó durante la alerta por el temporal de viento que restringió la movilidad en Cataluña en febrero.

Díaz ha hecho hincapié en que se ha decretado el aviso rojo en toda España por las altas temperaturas, y por eso ha instado a las empresas a proteger del calor a sus trabajadores: "Las empresas de nuestro país pueden y deben adaptar las jornadas laborales".

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas las comunidades, salvo Canarias y la Región de Murcia, han activado este lunes avisos por altas temperaturas, que, en general, oscilarán entre 38 y 42 grados y que en el País Vasco alcanzarán el nivel rojo.

Además del "permiso climático", ha animado a que los trabajadores anticipen las entradas y salidas del trabajo y ha urgido a las compañías a que tengan responsabilidad ante el "estrés térmico" que provoca el calor extremo.

En 2025, murieron en España cinco personas por el efecto de las altas temperaturas durante su jornada de trabajo.