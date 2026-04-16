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Pilar Rahola y Susana Mangana han protagonizado un tenso debate en 'Todo es mentira' sobre la situación de la población iraní durante la guerra con Estados Unidos. Durante el debate, se puso sobre la mesa el papel de Irán en la difusión de contenidos virales y memes en redes sociales, una estrategia que, según se explicó, no es nueva en los conflictos bélicos, pero que ha evolucionado con la tecnología. Se destacó cómo estos contenidos presentan a Donald Trump como una figura aislada y caricaturizada, en una campaña que busca influir en la opinión pública internacional.

Rahola defendió que esta propaganda está dirigida principalmente al exterior, subrayando que el acceso a internet en Irán está fuertemente restringido: “Hace semanas que la red internacional está prácticamente bloqueada”, afirmó. En su intervención, también destacó la capacidad tecnológica de Irán, señalando que cuenta con un alto nivel en ámbitos como la ciberseguridad.

Choque entre Mangana y Rahola

Sin embargo, Mangana matizó esta visión, asegurando que el acceso a internet en Irán, aunque limitado, no está completamente cerrado. Explicó que muchos ciudadanos utilizan VPN o incluso se desplazan a zonas fronterizas para conectarse, lo que permite cierto consumo interno de estos contenidos.

El momento más tenso llegó cuando ambas analistas comenzaron a interrumpirse, obligando a la moderación del programa a intervenir. Fue entonces cuando Mangana lanzó una frase que marcó el tono del debate: “Vamos a elevar el nivel”, pidiendo un intercambio más ordenado y profundo.

El enfado de Pilar Rahola con Oriol Mitjà

No ha sido el único enfrentamiento que ha protagonizado Pilar Rahola durante el programa. Hablando de Donald Trump, ha tenido un choque con Oriol Mitjà, en el que ha tenido que intervenir el presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, para esclarecer el debate.

Una realidad compleja en Irán

Además, la experta insistió en la diversidad de posturas en la sociedad iraní y su diáspora, rechazando visiones simplistas: “No hay una única voz iraní”, señaló, recordando que muchos ciudadanos, incluso críticos con el régimen, tampoco apoyan los bombardeos ni la intervención extranjera. El enfrentamiento dejó claro que, más allá de la propaganda y la geopolítica, la realidad de la población iraní es compleja y está lejos de poder resumirse en una única narrativa.