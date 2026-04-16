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Risto Mejide interrumpió el ritmo habitual del programa para denunciar públicamente una estafa que utiliza su imagen y que ya ha afectado a varios espectadores. El presentador de 'Todo es mentira' explicó que había recibido un mensaje en redes sociales de una persona que pedía ayuda tras haber invertido dinero en una supuesta plataforma de inversión que prometía beneficios rápidos: “Mi compromiso es de transparencia total con las cosas que pueden afectar a más gente”, arrancó Mejide antes de leer el testimonio.

Según relató, el espectador aseguraba haber invertido 2.000 euros en petróleo tras ver un contenido en el que supuestamente el propio Mejide recomendaba fondos de inversión. El resultado, según le comunicaron desde la plataforma, era una ganancia de 20.000 euros en apenas tres días. Sin embargo, para poder retirar ese dinero, le exigían un nuevo ingreso.

"Es una estafa, yo no hago comentarios sobre inversión"

La reacción del presentador fue inmediata: “Son una estafa, claro que sí”. Visiblemente molesto, desmintió tajantemente haber hecho nunca recomendaciones de inversión: “Yo no hago comentarios sobre en qué debe invertir la gente”.

Mejide alertó además sobre el uso de inteligencia artificial para crear vídeos falsos en los que se suplanta la identidad de personajes conocidos con el objetivo de dar credibilidad a este tipo de fraudes. “Utilizan mi imagen, esa es la primera estafa. Y la segunda es que hacen que la gente invierta”, explicó.

"Me llevan los demonios que haya gente que siga cayendo en esto"

El comunicador insistió en que este tipo de engaños siguen proliferando a pesar de las advertencias: “Se avisa desde la policía, se avisa de que hay publicidad falsa con personajes famosos diciendo que se han hecho ricos en dos días”. Además, Risto reconoció su frustración ante la situación: “Me da rabia que haya gente que siga cayendo en esto”. A pesar de haber denunciado en múltiples ocasiones el uso fraudulento de su imagen, el presentador lamentó que estas prácticas continúen y sigan afectando a ciudadanos.