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En el programa 'Todo es mentira' se ha abordado una de las noticias internacionales más relevantes del momento: el anuncio de Irán sobre la apertura del estratégico Estrecho de Ormuz. Una decisión que, aunque ha sido recibida con cierto optimismo en los mercados, sigue dejando importantes incógnitas sobre la mesa.

Durante su intervención, el exteniente general retirado del Ejército del Aire, José Antonio del Castillo, se mostró prudente pese a reconocer un “verde claro todavía de esperanza”. El analista subrayó que las declaraciones oficiales han sido “muy escuetas” y que aún existen numerosas cuestiones sin aclarar.

Una apertura con muchas dudas

Según explicó, no está claro si la apertura incluye también a embarcaciones de guerra o si, por el contrario, países como Estados Unidos continúan teniendo restringido el acceso: “Faltan muchas preguntas por resolver”, insistió. Además, recordó que Estados Unidos había condicionado el éxito de las negociaciones a dos aspectos clave: la reapertura del estrecho y la interrupción del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Aunque el primer punto parece haberse cumplido, el segundo sigue en el aire, lo que podría explicar una apertura parcial o provisional.

Otro elemento que genera incertidumbre es la posible presencia de minas en algunas zonas del estrecho. Del Castillo advirtió que se está dando por hecho que ciertas áreas estaban minadas, algo que, según él, no puede confirmarse ni descartarse con la información disponible.

Impacto inmediato en la economía

Más allá del análisis geopolítico, la noticia ha tenido un efecto inmediato en los mercados energéticos. Aunque el propio Del Castillo reconoció no ser especialista en economía, sí señaló un patrón claro: cada noticia positiva en la región suele generar una reacción rápida en los precios del crudo: “Inmediatamente se produce una reacción correspondiente”, explicó.

El impacto, además, no se limitaría al petróleo. El estrecho es una vía clave para el transporte de múltiples recursos, desde fertilizantes hasta alimentos, por lo que su apertura podría aliviar tensiones en varios mercados globales.

Las próximas horas, decisivas

El exteniente general concluyó que las próximas horas serán determinantes para comprobar si este movimiento supone un avance real hacia la estabilidad o simplemente una medida temporal dentro de una negociación más amplia.

Por ahora, el mensaje es de cautela: hay señales positivas, pero el escenario sigue abierto y sujeto a cambios. Como resumió el propio Del Castillo, el contexto es esperanzador, pero aún “queda mucho por aclarar”.