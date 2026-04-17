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El programa ‘Todo es mentira’ ha vuelto a dejar uno de los momentos más comentados de la actualidad política tras las declaraciones de Pablo Echenique, quien sorprendió al asegurar que está “de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso” en plena polémica por el caso de las mascarillas y los mensajes revelados por la UCO.

El debate giraba en torno a la controversia que afecta a Francina Armengol, presidenta del Congreso, a raíz de unos mensajes en los que Koldo García se dirigía a ella con términos como “cariño”. Un asunto que ha generado un intenso debate sobre la institucionalidad y la cercanía en cargos públicos.

Ayuso: "Le arranco la cabeza"

En este contexto, Ayuso había criticado duramente esa familiaridad, llegando a afirmar que no toleraría que un asesor se dirigiera a ella de esa manera: "Pero ya les digo que a mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", decía la presidenta. Unas palabras que, contra todo pronóstico, fueron respaldadas por Echenique en pleno directo: “Estoy de acuerdo con Ayuso… Muy bien dicho”.

El exdirigente de Podemos explicó que el uso de ese tipo de lenguaje implica una relación de confianza que debería ser aclarada, especialmente cuando afecta a una figura institucional de alto nivel: “¿Qué es eso de llamar cariño a una presidenta?”, cuestionó Paula Fraga, mostrando su incomodidad ante la situación.

Además, Paula Fraga fue más allá y criticó la respuesta ofrecida por Armengol, lamentando la falta de explicaciones claras sobre el caso. A su juicio, la situación transmite una sensación de “impunidad” que debería resolverse con mayor transparencia.