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Con un bate de béisbol y delante de padres y niños, la madre de un menor ha intentado agredir a una profesora de un colegio de Brenes (Sevilla). El motivo sería que, presuntamente, el niño sufre maltrato por parte de su maestra. La madre incluso ha denunciado la situación ante la Policía, mientras que la profesora ha denunciado a la mujer por injurias.

Todo comenzó cuando el menor llegó un día a casa con un arañazo. La madre, desbordada por la situación, decidió acudir al colegio a la salida de los alumnos. En ese momento, y en presencia de numerosos padres que recogían a sus hijos, se dirigió hacia la docente con un bate de béisbol, intentó agredirla, pero fue el marido de la profesora quien lo impidió.

‘En boca de todos’ ha hablado en directo con Ana, la madre del menor, que fue detenida esa misma mañana al acudir a comisaría: "Resulta que el marido de la profesora me ha denunciado porque, supuestamente, le había pegado a él con el bate de béisbol. Quiero aclarar que no justifico el acto que cometí".

Madre del menor: "El marido se interpone y otra persona me quita el bate. En ningún momento se agrede a nadie"

Ana explica lo ocurrido con su hijo: "Le veo un arañazo debajo del labio y me dice que ha sido la seño. Llamo a mi marido y le digo que esta mujer ha vuelto a tocar al niño. Vamos hacia el director y una profesora habla con el niño y le pregunta qué ha pasado, y el niño vuelve a decir lo mismo. El director y la profesora empezaron a reírse".

Además, relata el momento del enfrentamiento: "Salgo corriendo en busca de la profesora, que había llamado a su marido para que la recogiese. El marido se interpone y otra persona me quita el bate, y cada uno se va a su casa. En ningún momento se agrede a nadie".