El cántico entonado por aficionados antes de la final genera polémica

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Antes de la final de la Copa del Rey, varios aficionados de la Real Sociedad se reunieron en una plaza de Sevilla y entonaron de forma conjunta un cántico que ha sido muy comentado en redes sociales, ya que se enfatiza la palabra “ETA”.

‘En boca de todos’ habla con Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP: “Publiqué en redes sociales un mensaje condenándolo porque me hice eco de un titular que ponía ETA en mayúsculas. Hay precedentes de apología de ETA en el fútbol vasco y me parece absolutamente condenable.”

Jon Echevarría: "Pitaron el himno de España y nadie desde la izquierda lo ha condenado"

Además, explica que Arnaldo Otegi animó a los aficionados de la Real Sociedad a llevar ikurriñas: “Arnaldo Otegi, exmiembro de ETA y aliado de Pedro Sánchez, afirmó que la afición de la Real Sociedad tenía que llevar ikurriñas porque son vascos y no españoles, y calificó a la afición del Atlético como ultras, fascistas y antivasca.”

Jon Echevarría también comenta la actitud de los aficionados de la Real Sociedad al inicio del partido: “Pitaron el himno de España y nadie desde la izquierda lo ha condenado, mientras que Pedro Sánchez sí condenó otros cánticos en un amistoso y no ha condenado que se pite el himno del país que preside".