Blue Origin, la compañía espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, desafía a Space X de Elon Musk.

Ha logrado lanzar y recuperar con éxito un propulsor para su enorme cohete New Glenn, una hazaña técnica.

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Blue Origin, la compañía espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, desafía a Space X de Elon Musk. Ha logrado lanzar y recuperar con éxito un propulsor para su enorme cohete New Glenn, una hazaña técnica que podría aumentar su ritmo de lanzamientos. La reutilización de New Glenn supone un gran avance para Blue Origin porque confirma la viabilidad del modelo de reutilización al estar diseñado para abaratar costes y aumentar la frecuencia de lanzamientos.

No obstante, no todo fue bien en la misión, ya que el satélite que transportaba, el BlueBird 7, no alcanzó la órbita prevista. El New Glenn, compite con los Starship de Elon Musk por ser elegido para enviar los módulos de alunizaje del programa Artemis.

Bezos toma carrerilla en este sentido frente a Musk, ya que aún no ha conseguido que su nuevo cohete Starship entre en servicio comercial después de los incidentes ocurridos en los once lanzamientos de prueba realizados hasta ahora. No obstante, Ni Blue Origin ni SpaceX tienen todavía listos sus módulos de alunizaje. La NASA espera poder realizar la misión Artemis 3 el año próximo con por lo menos uno de los dos módulos.