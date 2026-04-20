Helio-3, el Santo Grial de la energía limpia que el hombre quiere recolectar en la Luna ya

Calculan que podría haber un millón de toneladas de Helio-3 en la superficie lunar, pero que es un recurso limitado y difícil de utilizar.

Ya hay empresas, como Interlune, startup fundada por exdirectos de Blue Origin y un astronauta y un geólogo del Apolo XVIII, que han desarrollado máquinas para extraerlo

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¿Por que vuelve el hombre a la Luna ahora? Desde China a EEUU o Europa. La obsesión por la Luna se ha hecho evidentes tras el éxito del Artemos II. Y hay motivos para ello. Uno de ellos es el oro de la Luna, el Santo Grial de la energía limpia. Se considera un futuro combustible potencial para la fusión nuclear, criogenia, computación cuántica. Y otras aplicaciones en el campo médico e hidrológico.

El helio-3 se ha descrito como el combustible del futuro en las centrales de fusión. Su reacción con deuterio desprende enormes cantidades de energía dando como desecho inofensivos átomos de helio-4 sin emisión de radiaciones peligrosas. "La idea sería crear reactores nucleares en los que el combustible básico sería el helio 3", explica José Pablo Salas, físico de la Universidad de la Rioja

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En nuestro satélite hay otro elemento con enorme potencial económico, el Helio-3. Se trata de un isótopo estable del helio que se forma en nuestra estrella y nos llega arrastrado por el viento solar. En la Tierra, el campo magnético y la atmósfera actúan como escudo, pero en la Luna esa protección no existe y a lo largo de millones de años el helio-3 ha ido embebiéndose en el terreno, explica José Pablo Salas, físico de la Universidad de la Rioja. Todo nuestro satélite es un posible yacimiento. Al menos, en teoría. En la Tierra no hay porque no puede ser fijado.

¿Cuándo helio-3 esconde la Luna? Algunos cálculos sugieren que entre uno y tres millones de toneladas, casi todo acumulado en las capas exteriores del regolito, así que su extracción sería relativamente fácil. "Se trata de esa especial de barro, de polvillo lunar que cuando pisan los astronautas sale", señala Salas. En la Tierra, apenas existe.

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Ya hay empresas, como Interlune, startup fundada por exdirectos de Blue Origin y un astronauta y un geólogo del Apolo XVIII, que han desarrollado máquinas para extraerlo, aunque lo llaman cosechar. Planean enviar un pequeño robot experimental en 2027. Se trata de una pequeña excavadora con un horno para calentar las muestras de roca hasta 600 grados para provocar el desprendimiento del gas ocluido, que se recogerá en pequeñas ampollas. Al menos eso es lo que esperan que ocurra a esa temperatura.

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El robot está alimentado por células fotoeléctricas, funcionará durante las dos semanas que dura el día lunar y se mantendrá en hibernación durante la noche. Y así, durante un par de años. Si tiene éxito, la explotación comercial requerirá vehículos mayores, transportados por los cargueros StarShip de SpaceX. Al final todo cuadra.

Interlune expresa en su propia página web cómo el Helio-3 es una necesidad para el mundo. "Nos estamos quedando sin recursos esenciales para la supervivencia de la Tierra, y desarrollar la tecnología para extraerlos de la Luna y otros lugares resuelve muchos problemas y representa una importante oportunidad de mercado. Con un precio de mercado actual de aproximadamente 20 millones de dólares por kilogramo, el helio-3 es el recurso más valioso que se puede extraer del espacio.

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No solo eso, la empresa considera que el cambio en la vida diaria será notable porque con Helio-3 se harán más disponibles ordenadores cuánticos superconductores, las fronteras y puertos serán más seguros, la energía de fusión abastecería de energía a la Tierra durante 10.000 años y se producirían menos muertes y enfermedades gracias a la detección y el tratamiento precoces de las enfermedades mediante técnicas de imagen médica y aplicaciones terapéuticas.

Otros análisis consideran que la extracción de helio-3 del suelo de la Luna es difícil, por no decir irreal. El Servicio Geológico de Estados Unidos clasificó en 2022 ese elemento como un "recurso irrecuperable inferido» en aquel momento, con la probabilidad de que existan tales reservas dentro de 30 años como desconocida, señalaba The Washington Post. La recuperación también podría requerir la excavación de una gran cantidad de tierra lunar para recuperar algunos litros. E Interlune es consciente de los desafíos.

El propio administrador de la NASA, Jared Isaacman, asegura que el helio 3 de la Luna será la energía del futuro. Pero de momento, sólo China se ha traído muestras de polvo lunar a la Tierra. Fue en 2024, y entre ellas venía Helio-3.

La misión china Chang'e-6 logró traer de vuelta muestras de la cara oculta de la Luna en 2024, incluyendo helio-3. La recolección de este gas ya lo hekmos visto en películas futuristas como Moon (2009): Sam Rockewell trabaja como minero en la luna para Lunar Industries, recolectando helio-3 para suministrar combustible para la fusion nuclear.