La madre del menor asegura que su hijo no es violento y que solo trataba de defenderla porque le había escupido

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Nacho Abad ha conectado en directo con Jéssica, la madre del niño de 12 años de Bilbao que se ha convertido en viral al agredir y supuestamente intentar robar a una pareja de turista en Bilbao. Una actuación que su madre ha desmentido por completo asegurando que fueron los turistas los que increparon al menor, quién acabó asustado y fuera de sí.

Según se ve a las imágenes, un niño de 12 años comienza a lanzar piedras a dos adultos desde lo alto de un puente y posteriormente, el menor y su madre se increpan con ellos delante de la policía. Un vídeo que se ha difundido rápidamente por las redes sociales y ante el que Tatiana Márquez, reportera de 'En boca de todos', se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer la versión de Jéssica, la madre del menor.

Asegura que dos turistas extranjeros de unos 50 años increpan al niño y él lo único que hace es defenderse. Está muy enfadada y ha explicado lo que se ve en las imágenes: le sujeta por la ropa e intenta retenerle, le tira de la ropa y acaba dándole unos tortazos. En la acera de enfrente hay una niña llorando, que es la hermana del pequeño.

“Me escupió y el niño intentó defenderme…”, ha comenzado a explicar Jéssica, quién asegura que su hijo no tiró piedras, que eran bolis y pinturas que traía del colegio. “Empezaron a pegar al niño y decían todo el rato ‘Fucki, fucki, fucki… Llamé a los municipales y mi hija no dejaba de llorar… Se echaban las manos a sus partes y decía fucki, fucki, fucki… Yo le pego porque quería pegar a los chicos…”.

Ante las críticas de Sonia Ferrer sobre la educación y la actuación del menor, quién hasta se muerde la lengua de la rabia que siente, Jéssica se ha defendido: “Mi hijo no es violento, mi hijo está bien educado… Mi hijo no es violento, mi hijo se defiende. ¿Qué hizo la policía? No hizo nada, solo me dijo que si quería denunciar y no quise porque tengo miedo. Hay mucho pederasta. Mi hijo está bien educado”.

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