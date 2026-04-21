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A Delcy Rodríguez unos la aman y otros la detestan. Su figura despierta pasiones enfrentadas: desde el cariño de su expareja, el actor Fernando Carrillo, hasta el rechazo de otras personalidades, como el cantante Carlos Baute, para quien no es precisamente santo de su devoción.

Sin embargo, Carlos Baute ha terminado pidiendo perdón tras los cánticos contra Delcy Rodríguez durante el acto de María Corina Machado celebrado en el centro de Madrid, después de la polémica generada por gritos considerados racistas.

El programa ‘En boca de todos’ ha podido hablar con Fernando Carrillo, quien se ha pronunciado sobre estos cánticos: “Eso está penado en el Código Penal español, en el artículo 510. Es lo mismo que gritar ‘mono’ a Vinicius en el Bernabéu. Pero esto representa un pequeño sector de España, es un segmento de Vox y del PP”.

Fernando Carrillo, sobre Delcy Rodríguez: "No hago nada sin informarle de lo que voy a hacer"

Además, Carrillo se ha referido directamente a Isabel Díaz Ayuso y al propio Baute: “Creo que la señora Ayuso debería pedir disculpas. Y este señor que canta con Marta Sánchez… imagínate decirle ‘mono’ a una dama. Es un hombre insultando a una mujer, que además es presidenta. Se ha metido en una pelea de mujeres en la que no debería entrar”.

El presentador Nacho Abad también le preguntó por El Helicoide, a lo que Carrillo respondió: “Todo fue un montaje de los medios, ahí nunca hubo un centro de torturas como sí lo hay en el CECOT”. Sobre la situación actual de Venezuela, añadió: “La verdad es que esto lo hemos elegido nosotros para tener paz, porque si no estaríamos siendo bombardeados como Irán o el Líbano”.

Por último, aclaró si mantiene contacto con Delcy Rodríguez en la actualidad: “Yo no hago nada sin informarle de lo que voy a hacer. Si no lo sabe, lo sabrá, porque cuando me envíen la entrevista se la mando”.