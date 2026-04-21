Una mujer se enamora de un estafador virtual y ya le ha entregado más de 3.000€

La víctima es una mujer casada y con siete hijos que no se ajusta al perfil de mujer estafa con esta técnica

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Las hijas de Carmen han denunciado en directo en ‘En boca de todos’ que el nuevo amor de su madre es un estafador y que la tiene engañada para robarle todo su dinero. Una situación que se ha vuelto incontrolable porque la mujer de 64 años les amenaza con cortarse las venas cuando el dicen que su enamorado no es real. Lleva unos 3.000€ gastados en una relación virtual con una persona que no existe.

Dice ser médico, pero cuando sus hijas leen las conversaciones, se dan cuenta de que no es real y que el teléfono es de Estados Unidos. Las hijas intentan hablar con el estafador, pero no sirve de nada. Él le pide a su madre que no hable a nadie de él y ella llega a ponerse agresiva porque está ciega de amor.

Una de los siete hijos de esta mujer, ha hablado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para denunciar la estafa a la que está siendo sometida su madre y que la tiene “ciega de amor”. Una situación que: “Empieza en noviembre cuando me dice que estaba hablando con una persona, me enseña las conversaciones y le digo que esa persona no existe… Me dijo que era cirujano y le dije que esa persona no existe… Le demostré que esa persona era un actor argentino, pero cuando se lo demostré, intentó cortarse las venas… Ella piensa que esa persona es real y le está comiendo la cabeza de una forma que no es normal…”.

Carmen no es capaz de asimilar que está siendo víctima de una estafa: “Nos dice que estamos equivocados y que nos vamos a dar con un canto en los dientes… Tiene 64 años, está casada con mi padre y nos tiene a nosotros y a sus nietos, sola no está…”.

Respecto a su padre, ha asegurado que lo está pasando muy mal porque no sabe cómo actuar y tiene que vigilar lo que hace y lo que dice. Carmen ya ha realizado varios pagos al estafador y sus hijas tienen constancia de un gasto de unos 3.000€: “Habla de una tarjeta blanca con una manzana verde… Más o menos, unos 3.000€ que tengamos conocimiento, y lo que no sabemos… No sabemos qué le pasa porque nunca se ha comportado de esa manera”.

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