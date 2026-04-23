El presidente en funciones de Aragón aclara que se establece un criterio de arraigo en la concesión de ayudas autonómicas

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Jorge Azcón, presidente de Aragón en Funciones, ha conectado con ‘En boca de todos’ el Día de Aragón y día de su santo, para explicar los términos de su reciente acuerdo de gobierno con VOX y matizar los criterios del polémico término de ‘prioridad nacional’ exigido por el partido de Santiago Abascal.

David Aleman, presentador de ‘En boca de todos’, ha comenzado la entrevista a Jorge Azcón preguntándole por su pacto con VOX: “El pacto de Aragón es un pacto que responde al resultado de unas elecciones… Estás obligado a tener que pactar por el resultado de las urnas, es lo que han querido los aragoneses… La pasada legislatura, VOX tenía la presidencia de las Cortes de Aragón y dos conserjerías, y ahora va a tener tres… Es un nuevo escenario”.

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Respecto al término exigido por el partido de Abascal de la prioridad nacional, David Aleman le ha puesto un claro ejemplo con la intención de entenderlo: “Un español que está en la lista de espera, tiene prioridad respecto a un inmigrante en la espera de una operación”. Algo ante lo que Azcón ha querido matizar: “Los problemas que son complejos, hay que explicarlos con detalle y a veces hay que saber explicarlos… en el documento que hemos firmado en Aragón, se habla de una prioridad nacional dentro de la legalidad… Hay dos debates, el de la legalidad y el debate político de la prioridad nacional… Cualquier expediente o cualquier acuerdo que se incluya en el Gobierno de Aragón irá acompañado de un informe de los departamentos legales…”.

Dejando claro que siguiendo lo establecido por la Unión Europea: “Cualquier español tendrá los mismos derechos que cualquier persona que haya obtenido la nacionalidad”. Pero que, para el acceso a las ayudas autonómicas y servicios, sí se tendrá en cuenta: “El término arraigo”. Es decir, el tiempo de empadronamiento en la comunidad, los registros legales… Ya que: “Las comunidades autónomas no tenemos autoridad para legislar sobre inmigración…”.

“En Aragón, ya hoy, cuando se va a optar a una pensión de ayuda no contributiva se exigen 10 años de residencia en nuestra comunidad y se exige que los dos años hayan sido de residencia ininterrumpida”, ha aclarado el presidente en funciones de Aragón.

Ante las voces discrepantes dentro de su propio partido, Jorge Azcón ha explicado que estaban diciendo lo mismo que él, y que hay un debate jurídico y otro político: “Vamos a ampliar los requisitos para que la residencia legal y el arraigo computen para el acceso a una vivienda, igual que ha hecho Ayuso”.

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