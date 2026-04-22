Podría haber sido “la gota que colmó el vaso” para echar a Javier Ortega Smith de VOX

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Una trabajadora de VOX ha acusado a Ortega Smith por acosarla por haber disfrutado de su baja maternal. Una acusación en la que se han aportado supuestas conversaciones con el fundador del partido de Santiago Abascal y que se produjo justo el mismo día que ella se reincorporaba a su puesto tras la baja de maternidad.

“Otro hecho objetivo es que a ti te ha importado un rábano el grupo durante estos meses que has estado de baja” o “¿Te tiras todo el día dando el pecho?”, son algunas de las frases presentadas por la trabajadora que denuncian la actitud de Javier Ortega Smith.

Aurora García Mataeche, periodista de ‘Artículo 14’ y conectado en directo con Nacho Abad para explicar los detalles de la información. La trabajadora era directora de comunicación del partido en su sede de Bambú y se quedó embarazada a finales de abril de 2025. Al parecer, se reincorporó a su puesto el pasado mes de diciembre y el mismo día que comenzó a trabajar, sucedieron los hechos.

“Cuando vuelve, escucha que hay una reunión de concejales en la que escucha todo el rato su nombre… Después de esta reunión, el propio Ortega Smith la llama a su despacho y se produce esta conversación en la que afea que no se haya interesado por el partido”, ha asegurado la periodista.

Al parecer, la trabajadora escuchó que en la reunión de habló de un despido improcedente y ella ya sintió que le iban a despedir. Denunció la situación por los cauces internos del partido y asegura que podría haber sido “la gota que colma el vaso para despedir a Smith del partido”.

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