Julio César, de 27 años, el asesino de Teotihuacán: "Esto se hizo para sacrificar no para hacerse fotitos"

Una mujer canadiense ha muerto y 13 personas han resultado heridas por los disparos de un hombre en las turísticas pirámides de Teotihuacán.

Las imágenes de las amenazas y el ataque de Julio César, de 27 años, mexicano, muestran su odio al turismo y su amor al sacrificio.

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Una mujer canadiense ha muerto y 13 personas han resultado heridas por los disparos de un hombre en las turísticas pirámides de Teotihuacán. El autor, de origen mexicano, tenía 27 años y mostró antes de morir su odio hacia los turistas. Una turista grabó el complejo de Teotihuacán un momento antes del ataque. En cuestión de segundos el joven comenzó a disparar a los turistas en plena pirámide de la Luna. Los 14 turistas que no pudieron escapar se tumbaron para protegerse de los disparos. Abajo, otros miraban con terror la secuencias. La tensión era máxima.

El atacante seguía amenazando a los turistas y disparando contra ellos. Hasta que decide dejar a sus víctimas y comenzar a subir por la pirámide. En ese momento los supervivientes aprovechan para escapar mientras los agentes de la guardia nacional comienzan la persecución por la pirámide, que acaba con la muerte del atacante.

Julio César Jasso, un mexicano de 27 años era admirador de las masacres como la de Columbine. De hecho, el ataque se produjo el 20 de abril, mismo día que en 1999 se llevó a cabo la masacre en el instituto de EEUU.

Pero también mostraba un odio visceral al turista. Gracias a la grabación de un móvil se pueden escuchar sus palabras a los turistas que pretende matar porque no respetan un lugar de sacrificio humano. "No quiero fotitos de mierd... en un lugar de sacrificio. Todo esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para hacerse fotos. Han muerto dos put.. coreanos allá, los he sacrificado como a perros.

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"Venís de la puta Europa pero no vais a regresar, si os movéis os sacrifico", les dice. "Levanta perra pu..., tienes un puto minuto para cortar eso -se refiere a la cámara del móvil- y si no lo haces de disparo". No deja tampoco de mostrar su misoginia. "Muévete cabrona como si fueras a follar". Y sigue amenazando. "Deja de mirarme tanto a la muerte no se le mira a los ojos".

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