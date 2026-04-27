La actual pareja de Vicente L.G. denuncia al abogado Juan de Dios por agresión sexual: “Está en España”

Se busca a un peligroso agresor sexual en serie en Valencia

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45 años, 1.84 centímetros, compresión atlética, pelo castaño y grandes ojos marrones, es la descripción física de Vicente L.G., el peligroso agresor sexual en busca y captura en Valencia. Un individuo que cuenta con más de 40 delitos acumulados y que además de agredir sexualmente a sus víctimas, las obligaba a quemar coches o presentar denuncias falsas contra sus propias parejas.

Tras ser condenado por dos agresiones sexuales y coacciones, el pasado 14 de abril, Vicente debería haber ingresado en prisión, pero en lugar de acudir al centro penitenciario, acudió a una comisaría a denunciar al abogado Juan de Dios, defensor de varias de sus víctimas y huyó de la justicia.

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Según ha informado en directo desde Castellón, Leticia Requejo, el agresor sexual lleva acumulando delitos desde 2009 y estaba obsesionado con diferentes mujeres. Además, de por agresión sexual, Vicente está acusado de agresiones y violencia psicológica. Tenía atemorizadas a sus víctimas y las obligaba a incendiar coches o incluso, mantener relacione sexuales con él por temor a ser víctimas de mafias de mujeres.

Álex, una de las víctimas del agresor huido, ha hablado en directo con la reportera de ‘En boca de todos’ para explicarnos cómo sucedieron los hechos: “Nuestro caso empieza en 2018, el domingo de Semana Santa. Nos despierta la policía y nos dice que hay uno coche incendiado debajo de casa, no sabíamos nada de él… En el año 2020, tienen otro coso incendiado y un año después, me llama la policía y me dice que estoy detenido por violencia sexual… Una víctima suya me puso una denuncia falsa porque estaba amenazada…”

“Amigos no creo que tenga, con este personaje no se puede tener amigos. Sé que tiene una novia… Ahora trabajan en pareja, ella acusó a un detective de Valencia, al señor Juan de Dios, ahora es mi abogado, le acusó al pobre hombre de agresión sexual, también…”, ha explicado Álex sobre el modus operandi del agresor sexual en serie.

Tras conocer que la pareja de Vicente había denunciado por agresión sexual al letrado, Juan de Dios ha conectado en directo en ‘En boca de todos’, para contar los detalles de la denuncia: “No creo que haya ido muy lejos, tiene que estar en Valencia o en Madrid, está en España, no le veo yo con capacidad para huir a Brasil o algún otro lugar así…”.