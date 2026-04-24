Quico descubrió el agujero por el que el casero podría haber bajado el cuerpo sin vida de Gabriel, el hombre asesinado

Se busca a un peligroso agresor sexual en serie en Valencia

Compartir







Jordi Juliá se ha desplazado hasta la localidad de Berga en Barcelona para conocer todos los detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el agua del pantano de la localidad. Un supuesto asesinato cometido por el casero de su vivienda.

Una mujer encuentra en un pantano un cuerpo de un señor de unos 60 años, con una tela cubriendo su cuerpo y un cinturón. Un hallazgo que poco a poco fue señalando al casero de su vivienda como principal sospechoso, gracias a la colaboración de un vecino de Berga (Barcelona), quién encontró en su local comercial un gran agujero que conectaba con el garaje que podría haber servido para que el sospechoso bajara el cuerpo sin vida hasta su vehículo.

Quico, el vecino de Berga, qué descubrió el agujero, ha hablado en directo con ‘En boca de todos’ y ha explicado cómo sucedieron los hechos. La policía nunca le ha considerado sospechoso del asesinato, pero sí se ha sentido sospechoso por parte de los rumores del pueblo. Asegura que se enteró de la muerte de Gabriel por su hijo y que se encontró con el agujero por casualidad al ir a comunicar a los vecinos que habían encontrado el cuerpo de Gabriel.

Quico es amigo de la persona fallecida y ha ido al colegio con el casero del inmueble, con quién retomó la relación hace unos 8 años cuando regresó a vivir a la localidad. Gabriel, la víctima, ha sido su amigo durante años. La investigación sigue abierta en busca de indicios de la autoría del asesinato.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ