Se busca a un peligroso agresor sexual en serie en Valencia

Las víctimas de Vicente están atemorizadas ante la libertad de un delincuente con 46 detenciones

Iñigo Errejón, ante un nuevo plantón de Elisa Mouliaá: “Confío en la que la justicia le haga responder”

Compartir







Vicente, un peligroso agresor sexual en serie valenciano se encuentra en busca y captura desde el pasado 19 de abril, momento en el que tenía que ingresar en prisión y no acudió a la llamada de las autoridades. El peligroso agresor cuenta con condenas por agresión sexual y una por coacción a su expareja.

Valencia se encuentra en estado de alerta ante la fuga de un peligroso agresor sexual en serie. Según ha explicado en directo Ramón Ochoa, periodista de ‘Mediterráneo’, Vicente, el peligroso delincuente, tiene al menos dos condenas por agresión sexual y otra condena por coacciones, está condenado al menos a 12 años de prisión: “El día que tenía que entregarse a las autoridades para ingresar en prisión, el 19 de abril, no se presentó. No sabemos lo que pasó, pero sí que está en busca y captura”.

Las condenas por agresión sexual son por la agresión a una menor de 16 años y otra a una mujer de 18 años. Además, se ha informado de que el delincuente en busca y captura cuenta con hasta 46 detenciones por otros delitos como robos e incendios de coches. Incluso, intentó cambiar de sexo para evitar la condena.

El periodista ha podido hablar con las víctimas, quiénes tienen miedo y denuncia la falta de justicia en nuestro país: “Al principio me parecía solo un loco, pero la vez que lo vi en el garaje de mi casa ya me asusté. Su modus operandi es pedirte una dirección. A mí concretamente el primer día que lo vi me preguntó por un comercio y a partir de ahí entabló conversación. Y entonces empecé a verlo siempre, siguiéndome, persiguiéndome… Estoy súper enfadada y frustrada por lo mal que funciona la justicia en España. Esta persona, que tiene 20.000 cosas, sigue libre”.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ