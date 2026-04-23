Una mujer camina 7 kilómetros con sus hijos en brazos para escapar de su maltratador en Valencia

La mujer lleva años siendo víctima de grabes maltratos de su marido quién contaba con una plantación de marihuana en la vivienda

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Tras sufrir una brutal paliza, la mujer aprovechó los primeros rayos de sol para huir con sus hijos en brazos del chalé en el que llevaba años siendo víctima del maltrato continuado de su pareja. Esta madre coraje ando 7 kilómetros hasta llegar al cuartel de la Guardia Civil e interponer una denuncia contra su pareja y padre de sus hijos en Valencia.

En directo desde la casa en la que esta mujer y sus hijos vivían en condiciones infrahumanas, Jordi Juliá ha informado en ‘En boca de todos’ de los detalles del suceso. La joven y sus dos hijos, el menor de tan solo tres años, llevaban años viviendo en una casa con pésimas condiciones de salubridad y rodeados de una plantación de marihuana. Ella era víctima continuada de maltrato a manos de su pareja, pero aquella noche, recibió una brutal paliza que le hizo dar el paso.

La mujer consiguió escapar de la vivienda a primera hora de la mañana y tras recorrer más de 7 kilómetros con sus hijos, consiguió llegar a la comandancia de la Guardia Civil para pedir ayuda. El presunto maltratador ha sido acusado de violencia de género, por atentado a la autoridad, recibió con hostilidad a los agentes y le propinó un codazo a uno de ellos, y por un delito contra la salud pública y tráfico de drogas. La jueza de violencia de género le ha dejado en libertad con medidas cautelares y la mujer está siendo vigilada por los agentes.

Según ha explicado en directo Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’, la joven también había sido víctima de género en su infancia y no quería que los niños pasaran por lo mismo: “Ha sido una madre coraje y lo hizo más por sus hijos que por ella, llevaba muchos años viviendo maltrato. Ella había vivido también maltrato en su infancia y no quería que ellos vivieran algo así… Aprovechó los primeros rayos de sol para escapar…”.

Además, ha explicado que la familia vivía en condiciones infrahumanas porque gran parte de la casa estaba llena de plantaciones de marihuana: “Dormían en colchones en el suelo, rodeados de ropa…”.

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