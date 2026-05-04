Los vecinos aseguran que el hombre llevaba días merodeando por la zona: “Tenemos mucho miedo”

Decenas de inmigrantes asaltan la Embajada de Gambia tras un falso anuncio en redes sociales

Compartir







Sábado a las 11:00 horas, un hombre con un cuchillo en la mano se cruza con una mujer que espera en el autobús, la apuñala de forma brutal. Un vecino, testigo de lo sucedido, intenta detenerlo y casi pierde la vida. Un brutal asesinato que los vecinos de Esplugues de Llobregat (Barcelona) asegura que se trata de un atentado yihadista: “Nadie se levanta, grita 'Alá' y mata a una persona”.

Un hombre con camiseta gris y cuchillo en mano asesina a una mujer a plena luz del día sin motivo aparente. Va por el barrio intimidando y se enfrenta a otro vecino a quién también intenta apuñalar, pero que consigue escapar. Finalmente, acaba detenido por la policía y está ingresado en prisión.

La víctima es una joven china de 42 años y el vecino que intentó ayudarla un hombre de unos 50 años. Los vecinos aseguran que el agresor llevaba días amenazando por el barrio, pero no se considera violencia machista porque ha terminado con la vida de una mujer que desafortunadamente se cruzó en su camino, pero que podría haber matado a cualquier otra persona.

“Le he visto varias veces con capucha y no paraba de mirar… Era sospechoso, no paraba de mirar… Estoy insegura, en shock, no hay seguridad, se tapa mucho… Ese hombre ha chillado: ‘¡Alá!’… Es un atentado en toda regla, nadie se levanta, grita 'Alá' y mata a una persona”, ha asegurado una de las vecinas del barrio.

Carlos Segarra ha explicado que no se puede afirmar que se trate de un atentado yihadista porque el agresor está ingresado en un módulo psiquiátrico de prisión. También podría ser la actuación de un lobo solitario que se ha adoctrinado así mismo.

Los vecinos han denunciado que el barrio se ha llenado de delincuencia y que tienen miedo porque siente que no tienen ningún tipo de protección.

El agresor de Esplugues había amenazado a otros vecinos: “A una joven y a su padre”

Un vecino de Esplugues de Llobregat ha explicado en directo que el apuñalamiento de la joven de origen chino de 42 años se podía haber evitado porque el día anterior, el agresor amenazó a una joven y a su padre, pero que se llamó a la policía en dos ocasiones y no fue nadie al lugar de los hechos. Además, ha recordado que la agresión ha coincidido con la fecha del fallecimiento de Osama Bin Laden.

Daniel La Fuente, concejal y coordinador de VOX en Esplugues de Llobregat, ha conectado en directo con Nacho Abad para mostrar su indignación y critica al gobierno socialista del municipio: “Ser inmigrantes no significa ser delincuente, pero la mayoría de los delitos están cometidos por inmigrantes… Hemos traído una invasión masiva de personas en un corto espacio de tiempo y en nuestra casa ha entrado gente que no conocemos… Hay gente que ha venido para trabajar y otros para robar…”.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ