Rafa salió de madrugada en Motril y se puso a disparar al aire sin miramiento alguno

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Los vecinos de Motril están conmocionados después de que un hombre saliese a la calle armado y comenzase a disparar al aire. Tras lo ocurrido, la familia del joven ha entrado en directo en 'En boca de todos' para explicar la situación y pedir ayuda para el infierno que están viviendo.

La familia de Rafa afirma que el joven lleva años arrastrando problemas de salud mental y que padece un trastorno de personalidad que ha agravado su comportamiento. Además, denuncian que la sanidad pública los ha abandonado, les han dicho literalmente que no pueden hacer nada por su hijo.

El padre de Fran explica que pagó 50.000 euros para meter a su hijo en una clínica privada, que le curó durante un tiempo, pero que a los seis meses volvió a recaer: ''Tuvo una depresión con cuatro intentos de suicidio (...) Me dijo la psiquiatra que estaba tomando una medicación que no tenía que tomar''.

Además, explica que tiene licencia de armas: ''Mi hijo es una persona que tiene permiso de armas. Mi hijo ha trabajado de seguridad con placa, tiene dos armas que parecen como de verdad, pero no son de verdad'', cuenta en 'En boca de todos' el padre de Rafa.

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Y confirma que es una persona peligrosa: ''Sí, es peligroso y yo pido ayuda porque mi hijo es peligroso. Mi hijo ahora mismo tiene una distorsión, falta de juicio, ha perdido el control con la realidad, no es dueño de su actos y necesita una custodia y nos están dejando a nosotros la responsabilidad. Mi hijo tiene que tener un ingreso, puede llegar a matar, anteayer me dijo que iba a matar a su hermano y luego a mí''.