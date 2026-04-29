La familia de Sergio Palacios, la víctima, asegura que el conductor kamikaze se está saltando las medidas cautelares: “Tenemos pruebas”

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La familia de Andrés, un conductor kamikaze de Palma de Mallorca celebra con champán y confeti su puesta en libertad tras acabar con la vida de Sergio Palacios conduciendo en sentido contrario y bajo los efectos de la droga y el alcohol. Una situación que la familia de la víctima denuncia y ante la que pide que sea puesto en busca y captura.

Sergio Palacios, un joven de Palma de Mallorca conducía tranquilamente por su carril a 40 Km/horas cuando se cruzó en su camino con un conductor kamikaze que conducía a 150 Km/horas, en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol y las drogas. Andrés, el conductor kamikaze, iba acompañado y se dio a la fuga, mientras que Sergio fallecía minutos después en el hospital.

Tres días después del accidente de tráfico, el kamikaze se presentó en los juzgados asegurando no recordar lo sucedido. Tras 8 días detenido, el detenido entregó una fianza de 10.000€ y el juez le ha puesto en libertad condicional con medidas cautelares. Una puesta en libertad que su familia celebró por todo lo alto con champán y confetis. Y unas medidas cautelares que la familia de la víctima asegura que no está cumpliendo.

La familia de Sergio pide justicia y que se le imponga la máxima pena

En directo en ‘En boca de todos’, la familia de Sergio ha pedido justicia desde el mismo punto en el que se produjo el accidente. Verónica, prima de la víctima y en representación de la familia, ha explicado cómo se sienten y que Andrés, el conductor kamikaze se está saltando las medidas cautelares: “Sentimos una impotencia muy grande. Sentimos un dolor en el pecho que no sabemos cómo calmarlo… Esté hombre está libre y mi primo incinerado… Tiene unas medidas cautelares que no se están llevando a cabo, tenemos testigos y está denunciado… Queremos que lo pongan en busca y captura, ya… No puede conducir y queremos que entre en prisión”.

Nacho Abad ha querido corroborar que el conductor lo hacía bajo la influencia de estupefacientes y Verónica le ha dicho que se está investigando, pero la respuesta era afirmativa: “Está todo en investigación judicial, pero supuestamente iba bajo los efectos del alcohol y la cocaína… Mi primo no murió en el acto, le dejó muriéndose y los tres días se presentó en el juzgado diciendo que no se acordaba de nada”.

Además, ha explicado que la celebración que se ve en las imágenes era una provocación hacía ellos: “La familia provocando unos insultos hacía la familia de mi primo… Hay una madre muerta en vida… Las palabras suyas después del confeti fueron: ‘Esto para nosotros no es nada”.

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