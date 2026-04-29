Decenas de inmigrantes asaltan la Embajada de Gambia tras un falso anuncio en redes sociales

Inmigrantes de toda España se agolpan en la embajada y unos cuantos terminan saltando la valla desesperados

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Una mala gestión de la Embajada de Gambia y un anuncio en la televisión del país ha provocado que centenares de inmigrantes se agolpen ante sus puertas y acaben saltando la valla, desesperados, la valla tras varios días haciendo cola en sus puertas.

Leticia Santos se ha desplazado hasta las puertas de la Embajada de Gambia en Madrid para conocer la realidad de centenares de personas que se agolpan a sus puertas en busca de regularizar su situación. Tras ver un vídeo en redes sociales en el que se ve a un grupo de inmigrantes accediendo a la embajada trepando por su valla, ha hablado con los inmigrantes y vecinos para conocer los motivos que los llevaron a actuar así.

Al parecer, hasta la embajada han llegado ciudadanos de Gambia procedentes de toda España con la esperanza de poder regularizar su situación. Una situación provocada por una mala gestión de la embajada, que a través de un comunicado en redes sociales y en la televisión del país hicieron un llamamiento máximo sin ningún tipo de organización, sin citas ni horas.

Álvaro, un vecino del barrio, asegura que habría unas cuatrocientas personas sin gestionar y que tuvo que intervenir la Policía Nacional para poner un poco de orden, colocar unas vallas y controlar la situación. Sin embargo, tras días de colas interminables, unos cuantos inmigrantes perdieron los nervios y acabaron accediendo al interior de edificio trepando por la valla exterior.

Emes y Bacary, dos inmigrantes de Gambia han hablado en directo con la reportera de ‘En boca de todos’, han explicado que ellos han tenido que ser atendido debido al incidente vivido y que han perdido su billete de regreso a su casa por la mala gestión. Además, han mostrado el recibo de haber pagado 120€ a la Embajada de Gambia para poder regularizar su situación.

Nuevos incidentes en las colas de regularización de Murcia

Carmelo, un vecino de Murcia, ha conectado en directo con Nacho Abad para explicarle cómo están viviendo las tensiones que se están produciendo entre los inmigrantes que hacen larguísimas colas del consulado.