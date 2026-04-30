El presentador se pronuncia sobre lo ocurrido durante el juicio de José Luis Ábalos y Koldo García

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Nacho Abad ha comenzado el programa de hoy de 'En boca de todos' hablando sobre el tema de actualidad política que ocupa todos los titulares esta semana, el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García.

''El juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo está dando momentos que quizá, oiga, quizá dibujen, retraten el día a día de nuestra de nuestra sociedad, pues nuestras relaciones sociales, las interacciones con los compañeros...'', comienza diciendo el presentador a cámara.

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Nacho Abad explica lo que Aldama contó sobre Isabel Pardo de Vera: ''Aldama vino a sugerir que Isabel Pardo de Vera tenía un rollo con Koldo, y eso a pesar de que Koldo y ella estaban casados en ese momento. Bueno, pues nada, estas cosas que pasan en el trabajo, que si María Jesús Montero se le daban la vuelta a los ojos cada vez que respiraba el aroma de José Luis Ábalos (...) A nadie le extraña que en una estructura de poder tan grande haya infieles, líos, aventuras, deseos, anhelos. Y en España, como somos muy dados al cotilleo, pues estos comentarios llaman la atención, quizá también por su sordidez''.

Además, carga contra Sánchez y lanza una pregunta: ''Pero fíjense ustedes que a mí de alguna manera me podrían servir, no sé a usted, para calibrar el nivel de verdad de las acusaciones que hizo Aldama, porque al final lo importante es el testimonio de este hombre y sus acusaciones. Nos tienen que servir para calibrar si dice la verdad o no, pero en función de algo muy concreto, que son las pruebas. Eso es lo justo. Hay quien dice que Aldama es un mentiroso, que es una inventada a todo, que ha mentido mucho. Pero claro, si lo comparamos con la credibilidad de Sánchez, ¿quién gana, la credibilidad de Aldama o la de Sánchez? ¿Debemos creernos que Sánchez no sabía nada? Dijo que no conocía a Aldama y hay fotos de ellos juntos. Dijo que con Ábalos tenía una relación puramente profesional, pero los testigos, incluida Carolina Perles, la mujer de Ábalos, dicen que no, que eran amigos, que se conocían. Y dijo Pedro Sánchez de Koldo que le custodió los avales y ya, pero en realidad sí tenía una relación con Koldo''.

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El presentador se centra en una declaración concreta de Aldama durante el juicio: ''Dijo Aldama algo importante que puede ser comprobable, donaciones disparadas del PSOE entre el 19 y el 22, en el 22 aumentaron un 200 %,es decir, donaciones de particulares que en lo peor de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, cuando había mucha gente que no tenía ni un puñetero duro porque la habían despedido, estaba en un ERTE, lo que fuese, estaba donando dinero al PSOE como verdaderos sandocanes mandando dinero al PSOE ¿Y claro, qué dijo Aldama? Pues que no eran particulares, sino que era el pitufeo de comisiones de empresas para trincar, pues de las mascarillas y de otras cosas, pues decía, venga, vamos a pitufear y ese dinero que estamos trincando, pues lo hacen los particulares y se lo dan al partido''.

Tras salir a la luz la afirmación, Nacho Abad da su opinión: ''Esta afirmación de ser cierta es de una gravedad tan grande que al día siguiente de comprobarse debería convocar Pedro Sánchez a elecciones generales. También les digo, primero hay que comprobarla, pero es comprobable, que esto para mí es lo más importante''.