Pablo Fernández carga contra Jorge Calabrés por hacer público su mensaje sobre Ábalos: “Es un manipulador”

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Jorge Calabrés ha publicado un mensaje en redes sociales en el que saca a la luz un texto enviado por Pablo Fernández a José Luis Ábalos en 2021, hallado en el teléfono móvil de Koldo García. En dicho mensaje se lee: "Ojalá más políticos como Ábalos. Qué elegancia, qué dignidad. Me parece un gran ejemplo".

Pablo Fernández ha respondido a Jorge Calabrés en ‘En boca de todos’, donde ha sido muy contundente: "Calabrés es un intoxicador y un manipulador, un cloaquero puro y duro. Es el ejemplo paradigmático de lo que son las cloacas periodísticas".

Pablo Fernández: "Es simplemente vergonzoso y miserable"

Pablo Fernández ha explicado el contexto en el que envió ese mensaje: "Es un mensaje que yo envié el 20 de septiembre de 2021 a una periodista con la que tengo muy buena relación y que, por cierto, es colaboradora de este programa. En ese mensaje le digo ‘qué elegancia’ y ‘qué bien se ha comportado Ábalos’ porque concede una entrevista un mes y medio después de que Pedro Sánchez lo laminara como ministro, y aun así no critica ni a él ni al PSOE".

Además, ha criticado duramente el uso que Jorge Calabrés ha hecho de ese mensaje: "Que Jorge Calabrés utilice una conversación mía con una periodista, que hizo una captura de pantalla y se la envió a Ábalos porque se llevaba muy bien con él, y este a su vez se la reenvía a Koldo, para manipular y dar a entender que yo hablaba con Ábalos o con Koldo es simplemente vergonzoso y miserable".