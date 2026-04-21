Miguel Salazar Madrid, 21 ABR 2026 - 23:50h.

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El secretario de Organización de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se reafirma y asegura que María Corina Machado es "una golpista". Sus declaraciones vienen después de que la líder opositora venezolana haya visitado España, donde se ha reunido con líderes de la derecha y la ultraderecha de nuestro país.

Hay quienes, como José Manuel Albares, han salido a lanzar críticas por la elección de los políticos con los que se ha visto Machado. Pero ella argumenta que es una decisión personal.

Así las cosas, Fernández continúa atacando la figura de la opositora en 'Código 10'. "Se ha reunido con quien tiene coincidencia ideológica", dice en el programa de Cuatro. El exiliado venezolano Andrés Villavicencio escuchaba en directo sus críticas a María Corina Machado y ha decidido responderle de forma tajante.

"Pablo es un representante de quiénes intentan fallidamente blanquear al sistema chavista", ha lanzado diriéndose a él. Después, uno y otro se han enzarzado en un tenso debate donde no han faltado las alusiones a Donald Trump, a Isabel Díaz Ayuso o a Otegui.