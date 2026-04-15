Miguel Salazar Madrid, 15 ABR 2026 - 02:19h.

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Óscar Puente, Félix Bolaños o Elma Saiz son algunos de los minsitros que han decidido salir a la palestra y criticar sin tapujos el auto del juez Peinado por la que procesa a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por cuatro delitos.

"En una democracia sana, los espacios de impunidad no pueden existir para cargos públicos y sus familiares, porque están sometidos al imperio de la ley, por eso es tan importante que los cargos y sus familiares no sean perseguidos por serlo", lanzó el actual ministro de Transportes, uno de los más críticos con el juez instructor del caso.

El análisis de Manuel Ruiz de Lara

El juez Manuel Ruiz de Lara se ha sentado en 'Código 10' y ha reaccionado a la defensa de la Moncloa a Gómez, que está ahora mismo a un paso del banquillo. "Me parece bien que se ciritquen las resoluciones judiciales, es bastante enriquecedor, pero que sea con argumentos jurídicos", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Ruiz de Lara explica además que lo que han hecho varios colegas de Sánchez, quien recibió junto a su mujer la noticia del procesamiento en su visita a China, ha sido "salir en defensa de una ciudadana que no tiene cargo público ni político".