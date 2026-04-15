Miguel Salazar Madrid, 15 ABR 2026 - 00:05h.

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Claudia Montes, Miss Asturias y examiga de José Luis Ábalos, ha reaccionado a la conversación en la que el exministro de Transportes charla con Óscar Puente sobre su contratación en la empresa pública LogiRail.

En esos mensajes, que sacó a la luz en exclusiva el tabloide digital 'Okdiario', Puente le pregunta a Ábalos por Montes. El exminsitro le asegura que "está zumbada" tras transmitirle que lo que estaba haciendo Miss Asturias era "pedirle un trabajo".

Luego, Óscar Puente dijo en las comisiones de investigación en el Senado por el Caso Koldo que "no conocía de nada" a Claudia Montes. "Al igual que muchos como, como Adrián Barbón", lanza esta en 'Código 10.'

La que fuera pareja "virtual" de José Luis Ábalos dice que tiene pruebas de todo tipo sobre esta cuestión. "Aclarar que no he borrado nada", comparte. "Tengo el 'pantallazo' de todo lo que he hablado con él", insiste.

La conversación entre Puente y Ábalos se produce en febrero de 2024, seis meses antes de que Claudia Montes pusiese en conocimiento del actual ministro de Transportes "irregularidades" que ella sabía. Puente le puso en contacto con Encarna, "su mano derecha". "No coinciden esas contestaciones si le pido trabajo", aclara por us parte Montes.