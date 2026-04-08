Exclusiva | Andrea de la Torre, pareja Ábalos, se dirige a Claudia Montes: "Apruebo una oposición después de entrar por la reforma laboral"
La pareja del exministro se dirige a través de 'Código 10' con un contundente mensaje a la ex "virtual" de Ábalos
Claudia Montes, examiga de Ábalos, habla sobre la declaración judicial de Jésica: "No me la creo para nada"
'Código 10', en Mediaset Infinity
Andrea de la Torre, la actual pareja de José Luis Ábalos, ha entrado en directo en 'Código 10' para cargar contra Claudia Montes, ex "virtual" del exministro de Transportes.