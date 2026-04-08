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Exclusiva | Andrea de la Torre, pareja Ábalos, se dirige a Claudia Montes: "Apruebo una oposición después de entrar por la reforma laboral"

Exclusiva | Andrea de la Torre, pareja Ábalos, se dirige a Claudia Montes: "Apruebo una oposición después de entrar por la reforma laboral"
Exclusiva | Andrea de la Torre, pareja Ábalos, se dirige a Claudia Montes con un duro mensaje. cuatro.es
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Andrea de la Torre, la actual pareja de José Luis Ábalos, ha entrado en directo en 'Código 10' para cargar contra Claudia Montes, ex "virtual" del exministro de Transportes.

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