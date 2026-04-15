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Nacho Abad sorprende a Claudia Montes con un libro tras su polémica declaración sobre su "formación" en una biblioteca: "Es sobre ti"

Nacho Abad sorprende a Claudia Montes con un libro tras su polémica declaración sobre su "formación" en una biblioteca: "Es sobre ti"
El momento en que Nacho Abad sorprende a Claudia Montes con un libro tras su polémica declaración. cuatro.es
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Claudia Montes, expareja "virtual" de José Luis Ábalos, ha regresado a 'Código 10' tras su declaración en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Nacho Abad, presentador junto con David Aleman del programa de actualidad de Cuatro, sorprendía en directo a la que fuera Miss Asturias con un curioso regalo.

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