Nacho Abad sorprende a Claudia Montes con un libro tras su polémica declaración sobre su "formación" en una biblioteca: "Es sobre ti"
Miss Asturias aseguró en sede judicial que acudía a "leer libros" a una bibilioteca para "formarse" mientras trabajaba en LogiRail
Claudia Montes, tras salir a la luz los mensajes entre Óscar Puente y Ábalos sobre su contratación en LogiRail: "Tengo 'pantallazos'"
'Código 10', en Mediaset Infinity
Claudia Montes, expareja "virtual" de José Luis Ábalos, ha regresado a 'Código 10' tras su declaración en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Nacho Abad, presentador junto con David Aleman del programa de actualidad de Cuatro, sorprendía en directo a la que fuera Miss Asturias con un curioso regalo.