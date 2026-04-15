Código 10 Madrid, 15 ABR 2026 - 00:47h.

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Claudia Montes, expareja "virtual" de José Luis Ábalos, ha regresado a 'Código 10' tras su declaración en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Nacho Abad, presentador junto con David Aleman del programa de actualidad de Cuatro, sorprendía en directo a la que fuera Miss Asturias con un curioso regalo.