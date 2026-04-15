Código 10 Madrid, 15 ABR 2026 - 03:34h.

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La polémica está servida en la localidad malagueña de Antequera después de que un grupo de empresarios intente paralizar la apertura de un centro de menores en el polígono de la ciudad.

Un antiguo hostal abandonado va a ser, si nada cambia, el nuevo hogar de aproximadamente 50 menores extranjeros no acompañados, algo que genera de indignación a empresarios como Juan Carlos. "Me da miedo para mi ciudad", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Quienes se oponen creen que el polígono de Antequera no es un lugar idóneo para la puesta en marcha del centro.

Juan Carlos: "Quiero mirar por mi negocio, mi ciudad y por mis compañeros"

Según detallan varios vecinos a 'Código 10', nadie les ha comunicado su apertura. Juan Carlos aclara que, realmente, su negativa no es hacia este centro en concreto, sino a todos los que se abran en este país. "No los quiero aquí ni en ningún sitio. No se trata de racismo, empezarán a decir que soy racista", comparte en directo.

Tal y como ha explicado, el empresario cree que "donde deberían de estar es con sus padres en sus países". Eso sí, Juan Carlos asegura que se fija primeramente en los vecinos de la localidad. "No soy político para decir lo que tienen que hacer. Quiero mirar por mi negocio, mi ciudad y por mis compañeros a mi alrededor", asegura.