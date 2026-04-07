Miguel Salazar Madrid, 07 ABR 2026 - 22:24h.

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Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama se han sentado en el banquillo en la primera sesión del juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo. El que fuera asesor del exministro de Transportes ha hecho varios gestos que han sido llamativos.

En varias ocasiones, hemos podido ver a Koldo García agachar la cabeza con un aspecto diferente al que estábamos acostumbrado a verlo. El doctor Cabrera explica en 'Horizonte' el por qué de estos gestos.

¿Y por qué agacharía la cabeza?

"Ese gesto en principio no es de 'estoy avergonzado'", analiza. "Nunca ha sido un personaje que se haya dejado ver, él iba escaqueándose antes", añade. Según detalla el psiquiatra forense, Koldo hace estos movimientos porque "no quiere que se le vea en esa situación".

Pero Irene Tabera, periodista de 'OKdiario', va más allá y cuenta de dónde vienen sus pretensiones de ocultamiento durante el juicio. "El motivo es por la niña pequeña que tiene. Cuando daba entrevistas, se dejaba la barba, gafas, para que su hija no la vea por la calle y que el día de mañana no vea estas imágenes", comparte la informadora como podemos esuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.