Horizonte 06 ABR 2026 - 23:11h.

El periodista Esteban Urreiztieta ha hablado en exclusiva con Luis Bárcenas para 'El Mundo' y ha contado en 'Horizonte' los detalles de su conversación

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Solo unas horas antes de que dé comienzo en la Audiencia Nacional el juicio por la llamada operación 'Kitchen', el periodista Esteban Urreiztieta ha hablado en exclusiva con Luis Bárcenas para 'El Mundo' y ha contado en 'Horizonte' los detalles de su conversación.

Esteban Urreiztieta daba su primera impresión de cómo ha visto a Luis Bárcenas: "He visto a un Bárcenas fuerte a pesar de que ha pasado un montón de años en prisión donde él tiene un enorme sentimiento de culpa por la situación de su mujer, que también tuvo que ingresar en prisión. Insiste en que Rosalía es inocente, que él asume sus pecados, pero que lo que ha vivido su mujer es extremadamente injusto"

"Él estaría dispuesto a pasar página, pero que la 'Kitchen' le impide pasar página y que va a sostener la acusación en todo este proceso", explicaba el periodista, que contaba qué dice Bárcenas eN vísperas del juicio:

"Confiesa por primera vez que la operación 'Kitchen' fue un éxito, que le robaron documentación de la 'contabilidad B' del PP, que se la robaron en el taller de restauración de obras de arte de su mujer y que le robaron una grabación en la que él realizaba entregas de dinero negro. E interpela directamente a los mandos policiales que participaron en la operación y les dice que reconozca que le robaron, que cuenten lo que le robaron y que afloren el material que tienen escondido".