La Asociación Víctimas del Terrorismo, sobre las excarcelaciones de etarras: "Es un pago claro a cambio de estar más tiempo en Moncloa"
Ángel María Tellería, que participó en el primer asesinato de ETA a una mujer policía, también recibe la semilibertad como 'Anboto' y otros. "Es una tomadura de pelo", denuncian desde AVT
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'Horizonte', en Mediaset Infinity
En la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) hay un sentimiento de indignación en estos momentos tras las recientes salidas de prisión de exlíderes de ETA como 'Anboto', 'Txeroki' o Ángel María Tellería -quien está en régimen de semilibertad desde este lunes-.
"De la excepción se hace la norma"
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, han sido 147 los presos de ETA que han obtenido el régimen de semilibertad por la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, previsto para situaciones excepcionales. Según Maite Araluce, presidenta de AVT, "de la excepción se hace la norma" con la puesta en práctica de dicha medida penitenciaria.
"Es una tomadura de pelo", dice indignada Araluce ante las últimas excarcelaciones de etarras. Una de las principales quejas de las víctimas de los asesinatos cometidos por la banda terrorista pasa por la necesidad de recibir un perdón. "Desde la consejería que depende del gobierno vasco nos dicen que sí están arrepentidos y que escriben cartas mostrando el arrepentimiento a las víctimas. Son cartas que nunca nos llegan", explica la presidneta de la asociación en 'Horizonte'.
Maite Araluce agrega además que si de verdad existiese "arrepentimiento" en estos etarras "deberían colaborar para resolver los más de 300 asesinatos" que siguen sin resolverse, entre los que se encuentra el de su padre -Juan María Araluce Villar, que perdió la vida a manos de ETA en octubre de 1976-.