Miguel Salazar Madrid, 30 MAR 2026 - 23:23h.

Compartir







Ya hay reacciones desde Estados Unidos a la decisión adoptada por España para no utilizar su espacio aéreo en el marco del conflicto en Oriente Próximo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que prohíbe a aviones de la operación Furia Épica -iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán- sobrevolar el cielo español. Ahora, un senador muy cercano a Donald Trump planea iniciar un proceso sancionador contra España por esa razón.

Así lo ha trasladado en directo el informador David Alandete desde la Casa Blanca. "El senador Lindsey Graham acaba de proponer sancionar a España en el Capitolio por la negativa al uso del espacio aéreo", reporta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Una señal de respuesta ante cualquier posición de "resistencia"

¿Qué supone esto? Si esa propuesta llega a su destino, sería insólito ver cómo la Administración Trump sanciona a un aliado de la Alianza Atlántica. "Son palabras que se escuchan sobre países como Rusia o Irán, no como España", afirma el periodista en 'Horizonte'.

Además, los intereses de Graham evidencian que cualquier "resistencia en Europa" pueden suponer "un golpe" para los planes del legislador estadounidense. "Para cualquier campaña logística con Irán es necesario contar con Europa", explica en base a las declaraciones ofrecidas por una portavoz de la Casa Blanca.