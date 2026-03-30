Lara Guerra 30 MAR 2026 - 17:35h.

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'Todo es mentira' llega con una nueva entrega en la que un día más, la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue a la orden del día ante la complicada situación. En este contexto, Antonio Naranjo, periodista, se ha pronunciado ante las distintas posiciones.

En primer lugar, el periodista asegura que "el problema de todo este debate es que le echamos la culpa a Occidente de una crisis que no pone en duda Occidente y que tiene que responder a dos cosas que son inquietantes. Primero, la democracia no está de moda en el mundo salvo cuatro románticos como nosotros, hay gente que piensa que se vive mejor en democracia cuando hay alguien que defiende sus intereses; aunque no lo sean realmente, y saca su vida adelante"

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Asimismo, explica que "ante ese desafío, a los valores democráticos que son básicamente occidentales que plantea el resto del mundo; hay dos posiciones y ambas tienen complicaciones. La americana que es más de supervivencia que de hegemonía y que tiene efectos secundarios que todos vemos; especialmente cuando el presidente es alguien impulsiva como Trump, pero al menos admite la realidad y la otra es la europea que es sacar la guitarrita y las velas y pensar que sólo con sus valores es suficiente para sobrevivir".

Antonio Naranjo: "Hay que encontrar una fórmula que permita hacer sobrevivir los valores sin llevar al mundo a un conflicto"

Por otro lado, Naranjo detalla cuál puede ser una solución: "Creo que debería haber un camino intermedio que es, no tener ni el mas mínimo complejo a la hora de defender los valores occidentales que son los mejores que ha alumbrado la humanidad. Y dos, encontrar una fórmula que permita hacer sobrevivir esos valores sin llevar al mundo a un conflicto"

Por último, Antonio Naranjo explica que "lo que no hay es una tercera vía, que es la que explota la progresía europea básicamente, que es cargar mucho las tintas en lo que no hacen bien los pocos líderes occidentales que asumen la realidad y obviar la evidencia de que todos esos regímenes quieren acabar contigo; y que tú ante eso no haces nada y te crees que decirle que el malo es el que te defienda es suficiente. Tenemos una crisis fundamental de valores, de resistencia, de valentía y que por lo menos, en el caso de EEUU e Israel admiten el terreno de juego e intentan responderle, pero aquí somos tan imbéciles que pensamos que Trump o Netanyahu son peor que los ayatolás, que los dictadores venezolanos y así nos va....nos van a dar morcilla"