Lara Guerra 27 MAR 2026 - 18:14h.

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'Todo es mentira' llega con una nueva entrega en la que un día más, la guerra entre Irán y Estados Unidos en uno de los grandes protagonistas sobre la mesa de debate. Javier Nart, exeurodiputado, ofrecía una entrevista al programa que ha hecho brotar a Pilar Rahola, colaboradora del programa.

La periodista confiesa que está en completo desacuerdo con las palabras de Nart y explica que "primero, no es cierto que haya montones de países que estén de acuerdo con Pedro Sánchez; solo ha sido Italia, que ha dicho que no quiere intervenir; pero no ha criticado la guerra. La posición de Sánchez no la ha tomado nadie más. Segundo, es un escándalo para un presidente de un país democrático que una teocracia criminal te felicite; como lo era que te felicitara Hamás, como los Hutíes. Algo ha hecho mal, puedes hacer una declaración contra la guerra pero intentar como mínimo no parecer ser crítico con las otras partes que son realmente terroríficas"

Pilar Rahola: "No recuerdo declaraciones de Pedro Sánchez criticando el régimen iraní"

Por otro lado, la periodista asegura que es conocedora de este tema por seguirlo desde el primer momento: "Este tema lo he seguido desde el primer momento y no recuerdo ninguna declaración de Pedro Sánchez criticando el régimen iraní en ningún caso. Su posición contra Israel la compro, pero ¿Hamás? La posición es de Podemos, antiamericana, antisraelí y propia de todos los dogmas típicas de la izquierda".

Por último, Rahola se posiciona respecto al papel de Estados Unidos: "Es horroroso que te felicite Irán. Segundo elemento, los americanos son horrorosos, terribles, Trump es lo peor de lo peor pero, lo pagan ellos; nosotros con la boquita pequeña. La OTAN nace para que Rusia se vaya y para que los americanos no, que nos salvaron en la Segunda Guerra Mundial y en la de los Balcanes. Recuerdo perfectamente como la gente nos decía que dónde estaba Europa.".