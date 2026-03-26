Ana Vázquez y Cristina Cifuentes felicitan a Risto Mejide y a Mediaset tras recoger el premio 'Amigo del autismo': "Nos pareció muy valiente tu discurso"
Las bonitas palabras de Ana Vázquez a Risto Mejide: "Dejaste huella"
Ana Vázquez, diputada del PP, detalla los motivos de la abstinencia de su partido frente al decreto anticrisis del Gobierno: "Era importante deflactar el IRPF"
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'Todo es mentira' llega con una nueva entrega en la que se tratan todos los temas actuales junto a Risto Mejide y sus colaboradores. Ana Vázquez era una de las entrevistadas de hoy para hablar sobre la abstinencia del Partido Popular al nuevo decreto anticrisis aprobada en el Congreso; tras ello, la política ha recordado un tierno momento del presentador en su paso por el Congreso.
Después de detallar todos los motivos por los que no han votado a favor del decreto, Ana Vázquez recuerda el paso de Risto Mejide por el Congreso: "Dejaste huella, una huella impresionante. Estaba todo le mundo diciendo que quedaron encantados, y hubo un detallazo que me dijo la gente. Fuiste el único de los que han recibido premio y te quedaste al final. Esto da a entender el grado de generosidad que tienes con la organización y las personas con autismo".
Cristina Cifuentes, sobre la asociación autista: "Es importante dar visibilidad al problema"
Asimismo, la diputada recuerda las palabras del presentador sobre la necesidad de destinar el dinero a las personas con autismo: "Diste un discurso que, yo no me atrevería, delante de la presidenta del Congreso y tres secretarios de Estado a ser reivindicativo exigiendo que se ejecuten esos 20 millones de euros para las personas con autismo. Nos pareció increíble y muy valiente"
Por último, Cristina Cifuentes muestra su agradecimiento a la casa: "Tú estabas allí recibiendo un premio de la asociación autista y es tan importante dar visibilidad al problema, que la gente se entere y sobre todo la labor que se está haciendo en esta casa a favor de estas personas que tienen este trastorno del espectro autista; que es un problema que necesitan muchísima pedagogía y concienciación. De verdad enhorabuena a ti y a esta casa, a Mediaset".