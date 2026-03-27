Lara Guerra 27 MAR 2026 - 17:15h.

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Javier Nart, exeurodiputado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de conocer que Irán se abre a cualquier solicitud de Madrid y ve en España un país comprometido con el derecho internacional.

Lo que ha determinado Pedro Sánchez es estar conforme con lo que es el tratado de Naciones Unidas que permite acción y autodefensa pero que prohíbe que declara como un contrario al derecho internacional como el que se ha realizado en este momento. Decir que cuando España actúa conforme a las normas que nos han dado la seguridad común; que no es la ley del más fuerte sino la que todos aceptamos. Pedro está en lo correcto

Que digan que se pone a favor de los ayatolas...eso es propaganda barata. Hay varios países que han determinado que no están en la línea de la agresión, incluso han dicho claramente que es su guerra y por lo tanto, España no está en una situación de soledad. Es una solicitud que tiene en si mismo un punto de todo lo que es la propaganda masiva en favor de esta guerra y contra los que creemos que la convivencia se fundamenta en normas y no en la capacidad de golpear cuando quieras, y cómo quieras; significa simultáneamente que actuar como están actuando tránsito libre significa la acreditación de que en esta guerra estamos en las normas de convivencia

He visto guerras durante 25 años, se lo que es y se que vale absolutamente todo y sobre todo la mentira. La primera victima aquí es la verdad. España puede pedir y determinar que un barco va a pasar, pero esto no es permiso, es decir 'este barco va a pasar' y que no lo ataquen es un criterio de Irán. Los que pasan no significa que estemos en alianza con Irán

Soy hipercrítico de Sánchez en muchas cosas, en este punto ha sido un punto de coraje con un error enorme de decir no intervenimos ni apoyamos la guerra; y las bases de Rota y Morón tienen que actuar conforme con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo allí es que se actuará en autodefensa conforme de Naciones Unidas; y esto no lo es

La capacidad que tiene España para actuar tiene el error de que estas cuestiones, no digo que se negocien, sino que se acuerda con la oposición. El tener una conversación discreta previamente a cualquier posición del país en el ámbito internacional.