Lara Guerra 26 MAR 2026 - 19:46h.

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Llega una nueva entrega de 'Todo es mentira' en la que un día más se debaten todos los temas de actualidad; entre ellos, las últimas noticias surgidas sobre el apagón ocurrido hace casi 1 año. La tensión entre Red Eléctrica, la operadora del sistema y las principales empresas eléctricas fue creciendo instantes antes de producirse el apagón del 28 de abril del 2025: “Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”. Las grabaciones han sido destruidas por los servicios jurídicos del Senado tras ser escuchadas. Los diálogos se produjeron entre los técnicos de REE y los de las compañías eléctricas que se encargan del llamado despacho de energía o centros de control.

Sobre la eliminación de estos audios, Risto Mejide no ha podido evitar reaccionar tras quedar en shock: "A mi hay un detalle que me deja bastante preocupado, que es que los servicios jurídicos del Estado tuvieran que destruir esos audios. En qué mundo vivimos que tenemos unos audios tan importantes para esclarecer las responsabilidades de la red eléctrica en un día en el que se va todo a como dice el audio 'todo a la mierd*'