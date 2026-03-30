Horizonte 30 MAR 2026 - 22:45h.

'Horizonte' analiza las declaraciones de José Luis Ábalos desde la cárcel

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El exministro José Luis Ábalos ha dado unas declaraciones a en 'Vozpópuli' desde prisión en la que asegura que se siente injustamente tratado y ha apuntado a Pedro Sánchez por haberse desmarcado de él. Defiende su inocencia, denuncia dificultades para preparar su caso y afirma haber recibido más apoyo dentro de la cárcel que fuera.

Unas declaraciones que se han analizado en la mesa de 'Horizonte', en la que el periodista, Juan Soto Ivars, ha querido opinar sobre ellas: "Ábalos es el último romántico, el político más espectacular que ha dado España, para que nos roben que lo hagan así, yo necesito más de esto". Apuntando a algunas de las palabras del exministro sobre su situación en la cárcel y apuntando a la prensa.

Y hacia una reflexión tras escuchar en nuestro programa estas declaraciones de Ábalos: "Este tipo, su manera de venderse cuando todo se le ha puesto en contra es algo que tenemos que resaltar. En este país, hay mucha gente que tiene falta de amor propio, aprendamos de Ábalos que incluso en una situación como esta, después de todo lo que se ha sabido, ha tenido los hue* de escribir esa carta que leída sobre papel suena a su voz. Esto es para mí un mito viviente. Son tan merluzos y tan chorizos que ya llega un punto de saturación que para mí se convierten en santos".