Horizonte Madrid, 27 MAR 2026 - 01:31h.

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En 'Horizonte' reciben a la abogada de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, puesto que ha estado presente en la segunda audiencia al expresidente venezolano y su mujer.

La letrada cuenta con todo lujo de detalles cómo se han comportado ambos y ha cuestionado a los protestantes que se encontraban fuera de la sala durante el encuentro y los cuales pedían la libertad de Maduro.

Así se han comportado Maduro y Cilia Flores

Según cuenta Génesis Dávila, ambos entraron en la audiencia sin esposas en las manos pero con sus pies "restringidos". A la hora de sentarse, lo hicieron "separados": Cilia acompañada de un abogado, mientras que Maduro tenía a dos letrados con él. "No hubo ningún tipo de intercambio entre ellos", informa. El expresidente de Venezuela sí que comentó con uno de los abogados que "se veía muy elegante" la sala en la que se encontraban. Al abandonar el lugar, se despidieron "dándole la mano e incluso un beso de mejilla a cada uno de sus defensores".

La crítica de la abogado a la actitud de los protestantes

Que hubiese manifestantes fuera de la sala pidiendo la libertad de Maduro no les ha sorprendido puesto que "siempre hay un equipo de personas que se aglomeran afuera. Es la segunda vez que ocurre y precisamente son personas que no son venezolanas".

De hecho, cuando les preguntan que de dónde proceden, siempre "vienen de cualquier parte menos de Venezuela, ni si quiera hablan español, nunca han visitado el país y, por supuesto, jamás se han enfrentado a ninguna de las consecuencias a las que los venezolanos se han tenido que enfrentar por culpa del régimen de Nicolás Maduro", afirma Génesis Dávila.

De hecho, asegura que "son personas que creen defender una ideología de izquierda pero lo que no saben es que a quien están defendiendo es a un criminal, a una persona que ha cometido crímenes de deshumanidad en contra de toda la población venezolana y violaciones gravísimas de derechos humanos".

Es más, los venezolanos que fueron a la puerta fue "haciéndole frente a estas personas no venezolanas que apoyaban a Maduro". Una actitud que también se ha vivido en España, tal y como apunta Carmen Porter.