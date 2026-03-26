Horizonte Madrid, 26 MAR 2026 - 23:03h.

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Para tener la opinión de alguien "absolutamente versado", en 'Horizonte' reciben al juez Villegas para que comente una noticia "que ha dejado a todo el mundo sobrecogido", señala Iker Jiménez.

Esa no es otra que la muerte por eutanasia de Noelia Castillo, aunque Carmen Porter afirma que "es muy difícil opinar de un caso así". Teniendo "mucho respeto" por esta cuestión, apunta el presentador, Iker Jiménez le da paso al magistrado.

El juez Villegas, afectado por el caso

El entrevistado asegura que le ha "dejado hecho polvo", por lo que de las únicas cosas que puede aportar al caso es su "dolor humano": "Se me contrae el corazón".

Sin embargo, desde el punto de vista legal, asegura que "es una decisión política": "Tenemos la ley que tenemos pero también es verdad que la ley puede cambiar si los españoles lo consideran".

Como juez, asegura que no puede decir más. No obstante, como persona es otra cosa: "Estoy asistiendo al horror en directo y la verdad que me produce un malestar indescriptible".

"Es un tema que duele a toda persona sensible y humana. Las circunstancias ya cada uno que opine lo que quiera, pero lo cierto es lo que decía el juez: 'Se ha perdido una vida'", concluye Carmen Porter.