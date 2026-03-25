Horizonte Madrid, 25 MAR 2026 - 23:35h.

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Este martes se vivió un tenso momento en la sala de prensa del Congreso de los Diputados entre Patxi López y Vito Quiles cuando este le lanzó una pregunta sobre la excarcelación de la exfeja de ETA Soledad Iparraguirre -alias 'Anboto'-. La respuesta del portavoz socialista no pasó desapercibido. "Cuando sepas algo de cómo funciona este país, la legislación y la justicia, hablamos", le lanzó.

Más tarde, se produjo un choque que no fue televisado, aunque hay imágenes al respecto que evidencian la situación que varios periodistas presenciaron. Uno de los testigos del desencuentro fue Javier Lizón, un fotógrafo de la Agencia EFE que además se encargó de captar las duras imágenes.

Lizón relata lo que ocurrió tras el desencuentro: "Nadie se acercó a Vito Quiles"

"Es muy triste que esto ocurra en nuestra profesión", valora el periodista en 'Horizonte'. Lizón relata que López "insultó" a Quiles y le dijo que era "'basura'". "Esto no es normal, que un político se dirija a un periodista y le insulte", denuncia como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El fotógrafo asegura que Vito Quiles "trató de 'usted'" a Patxi López. "Él [López] se dio la vuelta, salió acompañado por otras personas del partido y nadie se acercó a Vito Quiles", relata.