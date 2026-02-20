Lara Guerra 20 FEB 2026 - 01:46h.

Compartir







'Horizonte' llega con una nueva entrega en la que sobre su mesa se sientan Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz del PSOE en el Congreso, Beatriz Talegón, exsecretaria general internaciones de Juventudes Socialistas, Alberto Sotillos, exmilitante del PSOE, con el fin de comentar todo lo ocurrido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Si hay algo que comparten todos es el sumo descontento frente al partido.

Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz del PSOE en el Congreso: "Pedro Sánchez cuando se presentó a las primarias siempre fue de las que pensé que no estábamos ante un congreso para elegir a alguien para los próximos cuatro años. Él mostraba un objetivo claro y que estaba dispuesto a traspasar muchas líneas rojas".

Asimismo, la que fuera diputada recuerda los inicios de Sánchez y sus ideales: "Pedro saco 84 diputados y barajó ya con esa debilidad de poder pactar con la extrema izquierda y con la independista soberanista. Para el partido socialista, no solo para mí, esa era una línea roja. Dar la llave a un partido socialista que era nacional con un proyecto para todo el país con la izquierda o lo independista soberanista era imposible. Intentar acercarnos, y no significa que no estuviéramos de acuerdo, pero no significa que sea un partido con el que puedas negociar nada. Ya nos parecía difícil tenerle como interlocutor".

Eso ya se veía, pero estábamos en frente de Pedro por ideología rasgándonos con los militantes explicando que teníamos que abstenernos. Cuando un partido no puede gobernar tiene que permitir la gobernabilidad de quiñen ha ganado. Pues estamos descubriendo ahora como mientras estábamos en esto; buena parte del partido, había otras que estaban en lo que hemos visto en esos mensajes de Whatsapp. Nosotros estábamos por la ideología y otros estaban por la pasta ya.

Beatriz Talegón: "El Partido Socialista ha pasado a ser un sistema de culto a un líder"

Por otro lado, Beatriz Talegón, exsecretaria general internaciones de Juventudes Socialistas muestra cuáles son sus pensamientos tras lo sucedido con el que era su partido militante: "La sensación, en primer lugar de estar en esta mesa es una alegría porque todos hemos sido en algún momento compañeros. La de pertenencia incluso con posturas diferentes, nos respetamos y nos tenemos cariño. Antes era posible".

Por último, Talegón confiesa que toda la sensación de aprender de la discrepancia, eso se ha destrozado. El Partido Socialista ha pasado a ser un sistema de culto a un líder donde se hacen tropelías y permanecen los que callan y los que encubren. Al final se ha destrozado la escuela política, no hay debate interno y los jóvenes no saben hablar de política. Es una agencia de colocación de gente que siente que fuera no puede ganarse la vida"